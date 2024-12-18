«ВО»: из района Одессы запущены ракеты в сторону Крыма

19 декабря 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

В регионе объявлена ракетная опасность Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Одесской области ВСУ запустили крылатые ракеты «Нептун». Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». «Зафиксирован старт четырех ракет „Нептун“. Ракеты летят в сторону Крыма», — пишет «Военный обозреватель». Telegram-канал «ЧП.Севастополь» сообщает, что в Крыму объявлена ракетная опасность. Движение для морского пассажирского транспорта приостановлено. Ранее, 21 ноября, была отражена атака ВСУ на Севастополь. Тогда системы ПВО сбили украинскую противокорабельную крылатую ракету «Нептун». URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Одесской области ВСУ запустили крылатые ракеты «Нептун». Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». «Зафиксирован старт четырех ракет „Нептун“. Ракеты летят в сторону Крыма», — пишет «Военный обозреватель». Telegram-канал «ЧП.Севастополь» сообщает, что в Крыму объявлена ракетная опасность. Движение для морского пассажирского транспорта приостановлено. Ранее, 21 ноября, была отражена атака ВСУ на Севастополь. Тогда системы ПВО сбили украинскую противокорабельную крылатую ракету «Нептун». URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.