«ВО»: из района Одессы запущены ракеты в сторону Крыма

Из Одесской области ВСУ запустили крылатые ракеты «Нептун». Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель».
«Зафиксирован старт четырех ракет „Нептун“. Ракеты летят в сторону Крыма», —
Telegram-канал «ЧП.Севастополь» сообщает, что в Крыму объявлена ракетная опасность. Движение для морского пассажирского транспорта приостановлено.
Ранее, 21 ноября, была отражена атака ВСУ на Севастополь. Тогда системы ПВО сбили украинскую противокорабельную крылатую ракету «Нептун».
URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.