18 декабря 2024

«ВО»: из района Одессы запущены ракеты в сторону Крыма

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В регионе объявлена ракетная опасность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Одесской области ВСУ запустили крылатые ракеты «Нептун». Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель».

«Зафиксирован старт четырех ракет „Нептун“. Ракеты летят в сторону Крыма», — пишет «Военный обозреватель».

Telegram-канал «ЧП.Севастополь» сообщает, что в Крыму объявлена ракетная опасность. Движение для морского пассажирского транспорта приостановлено.

Ранее, 21 ноября, была отражена атака ВСУ на Севастополь. Тогда системы ПВО сбили украинскую противокорабельную крылатую ракету «Нептун».

URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Из Одесской области ВСУ запустили крылатые ракеты «Нептун». Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». «Зафиксирован старт четырех ракет „Нептун“. Ракеты летят в сторону Крыма», — пишет «Военный обозреватель». Telegram-канал «ЧП.Севастополь» сообщает, что в Крыму объявлена ракетная опасность. Движение для морского пассажирского транспорта приостановлено. Ранее, 21 ноября, была отражена атака ВСУ на Севастополь. Тогда системы ПВО сбили украинскую противокорабельную крылатую ракету «Нептун». URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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