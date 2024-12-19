Путин рассказал, как Россия справится с падением рождаемости

В России сохранится семейная ипотека под 6%, сообщил глава РФ Владимир Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Процессы борьбы с падением рождаемости постоянно совершенствуются, в частности, единое пособие, ипотеки и уникальный материнский капитал. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на «Прямой линии».
«Мы занимаемся этим постоянно, процессы совершенствуются», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Так президент РФ ответил на вопрос о решении демографических проблем. Глава государства отметил, что среди таких процессов в настоящее время улучшаются:
- единое пособие, которое выплачивается с момента беременности до 18 лет. Это пособие уже получили примерно 10 миллионов детей и около 320 тысяч беременных женщин;
- уникальный материнский капитал;
- семейная ипотека под 6%. Государство уже выплатило 450 тысячам семей с тремя детьми для погашения ипотеки. Эта семейная ипотека сохранится в России, отметил Путин.
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