Путин рассказал, как Россия справится с падением рождаемости

Путин: семейная ипотека в РФ сохраняется
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В России сохранится семейная ипотека под 6%, сообщил глава РФ Владимир Путин
В России сохранится семейная ипотека под 6%, сообщил глава РФ Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Процессы борьбы с падением рождаемости постоянно совершенствуются, в частности, единое пособие, ипотеки и уникальный материнский капитал. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на «Прямой линии».

«Мы занимаемся этим постоянно, процессы совершенствуются», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Так президент РФ ответил на вопрос о решении демографических проблем. Глава государства отметил, что среди таких процессов в настоящее время улучшаются:

  • единое пособие, которое выплачивается с момента беременности до 18 лет. Это пособие уже получили примерно 10 миллионов детей и около 320 тысяч беременных женщин;
  • уникальный материнский капитал;
  • семейная ипотека под 6%. Государство уже выплатило 450 тысячам семей с тремя детьми для погашения ипотеки. Эта семейная ипотека сохранится в России, отметил Путин.

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Процессы борьбы с падением рождаемости постоянно совершенствуются, в частности, единое пособие, ипотеки и уникальный материнский капитал. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на «Прямой линии». «Мы занимаемся этим постоянно, процессы совершенствуются», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Так президент РФ ответил на вопрос о решении демографических проблем. Глава государства отметил, что среди таких процессов в настоящее время улучшаются:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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