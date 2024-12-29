29 декабря 2024

Действующий президент Хорватии набрал на выборах более 51% голосов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоран Миланович по результатам набрал 51,48% голосов
Зоран Миланович по результатам набрал 51,48% голосов Фото:

На выборах президента Хорватии действующий глава государства Зоран Миланович лидирует с результатом в 51,48% голосов. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.

«Зоран Миланович, согласно первым данным exit poll, получил 51,48% голосов избирателей. Драган Приморац — 19,29%», — передает национальный телеканал. Остальные кандидаты в президенты набрали менее 10% голосов.

По информации государственной избирательной комиссии Хорватии, явка на выборах составила 36,09% к 16:30 по местному времени. Это немного ниже показателя прошлых выборов в 2019 году — 38,82%. Правом голоса обладали 3 762 224 человека.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович охарактеризовал президента Зорана Милановича как «пуделя Путина». Он критиковал главу страны за отказ поддержать инициативу НАТО, направленную на помощь Украине в вопросах безопасности и обучения (NSATU), написал политик у себя в соцсети X.

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На выборах президента Хорватии действующий глава государства Зоран Миланович лидирует с результатом в 51,48% голосов. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение. «Зоран Миланович, согласно первым данным exit poll, получил 51,48% голосов избирателей. Драган Приморац — 19,29%», — передает национальный телеканал. Остальные кандидаты в президенты набрали менее 10% голосов. По информации государственной избирательной комиссии Хорватии, явка на выборах составила 36,09% к 16:30 по местному времени. Это немного ниже показателя прошлых выборов в 2019 году — 38,82%. Правом голоса обладали 3 762 224 человека. Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович охарактеризовал президента Зорана Милановича как «пуделя Путина». Он критиковал главу страны за отказ поддержать инициативу НАТО, направленную на помощь Украине в вопросах безопасности и обучения (NSATU), написал политик у себя в соцсети X.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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