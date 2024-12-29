Действующий президент Хорватии набрал на выборах более 51% голосов

На выборах президента Хорватии действующий глава государства Зоран Миланович лидирует с результатом в 51,48% голосов. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.
«Зоран Миланович, согласно первым данным exit poll, получил 51,48% голосов избирателей. Драган Приморац — 19,29%», — передает национальный телеканал. Остальные кандидаты в президенты набрали менее 10% голосов.
По информации государственной избирательной комиссии Хорватии, явка на выборах составила 36,09% к 16:30 по местному времени. Это немного ниже показателя прошлых выборов в 2019 году — 38,82%. Правом голоса обладали 3 762 224 человека.
Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович охарактеризовал президента Зорана Милановича как «пуделя Путина». Он критиковал главу страны за отказ поддержать инициативу НАТО, направленную на помощь Украине в вопросах безопасности и обучения (NSATU), написал политик у себя в соцсети X.
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