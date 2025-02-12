Суд в Йошкар-Оле освободил основателя iSpring Юрия Ускова

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Суд освободил Юрия Ускова
Суд освободил Юрия Ускова Фото:

Суд в Йошкар-Оле принял решение не удовлетворить ходатайство следствия о домашнем аресте и освободил основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщили в суде.

«Суд в Йошкар-Оле отказал следствию в домашнем аресте и освободил основателя компании iSpring Юрия Ускова», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на информацию суда.

Против основателя компании iSpring Юрия Ускова было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве крупных размеров. Согласно заявлению брата Ускова, арест Юрия связан с операциями по приобретению земельных участков 12 лет назад.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по безопасности обратить внимание на ситуацию вокруг задержания Юрия Ускова. Володин подчеркнул важность тщательного изучения обстоятельств дела, связанного с приобретением земельных участков.

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Суд в Йошкар-Оле принял решение не удовлетворить ходатайство следствия о домашнем аресте и освободил основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщили в суде. «Суд в Йошкар-Оле отказал следствию в домашнем аресте и освободил основателя компании iSpring Юрия Ускова», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на информацию суда. Против основателя компании iSpring Юрия Ускова было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве крупных размеров. Согласно заявлению брата Ускова, арест Юрия связан с операциями по приобретению земельных участков 12 лет назад. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по безопасности обратить внимание на ситуацию вокруг задержания Юрия Ускова. Володин подчеркнул важность тщательного изучения обстоятельств дела, связанного с приобретением земельных участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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