В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков

Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко сообщил о возвращении в РФ пяти ведущих ученых в области координатно-временных измерений. Они эмигрировали за рубеж в 1990-е годы.
«Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области», — заявил Донченко для РИА Новости. По его словам, учены уехали из РФ в 90-е годы, однако продолжали оставаться на передовой научных исследований», — отметил Донченко.
Сергей Донченко добавил, что с приходом ученых-физиков Россия значительно укрепила свои позиции в 2023 году, став лидером в вкладе в формирование международной шкалы времени. Он пояснил, что решение ученых вернуться было вызвано не только профессиональным интересом к развитию отечественной науки в их специализации, но и личными мотивами.
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