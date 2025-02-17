В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков

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В РФ вернулись пять ученых-физиков, которые уехали из страны в 90-е годы
В РФ вернулись пять ученых-физиков, которые уехали из страны в 90-е годы Фото:

Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко сообщил о возвращении в РФ пяти ведущих ученых в области координатно-временных измерений. Они эмигрировали за рубеж в 1990-е годы.

«Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области», — заявил Донченко для РИА Новости. По его словам, учены уехали из РФ в 90-е годы, однако продолжали оставаться на передовой научных исследований», — отметил Донченко.

Сергей Донченко добавил, что с приходом ученых-физиков Россия значительно укрепила свои позиции в 2023 году, став лидером в вкладе в формирование международной шкалы времени. Он пояснил, что решение ученых вернуться было вызвано не только профессиональным интересом к развитию отечественной науки в их специализации, но и личными мотивами.

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Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко сообщил о возвращении в РФ пяти ведущих ученых в области координатно-временных измерений. Они эмигрировали за рубеж в 1990-е годы. «Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области», — заявил Донченко для РИА Новости. По его словам, учены уехали из РФ в 90-е годы, однако продолжали оставаться на передовой научных исследований», — отметил Донченко. Сергей Донченко добавил, что с приходом ученых-физиков Россия значительно укрепила свои позиции в 2023 году, став лидером в вкладе в формирование международной шкалы времени. Он пояснил, что решение ученых вернуться было вызвано не только профессиональным интересом к развитию отечественной науки в их специализации, но и личными мотивами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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