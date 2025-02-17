Названа профессия с почти трехкратным ростом зарплат за 2024 год

В 2024 году выплаты российских страховщиков жизни увеличились почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на конференции по итогам работы в области страхования жизни.
«По итогам 2024 года суммарные премии страховщиков жизни выросли на 161% по сравнению с 2023 годом, с 813 миллиардов рублей до 2,1 триллиона рублей. При этом практически все линии бизнеса, за исключением кредитного страхования, показали очень хороший рост», — сказал Уфимцев, его слова передает «Прайм». Он ответил, что зарплаты выросли примерно в 2,61 раза.
Он выделил рост в накопительном страховании жизни (НСЖ), где премии увеличились на рекордные 310% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,4 триллиона рублей с 352 миллиардов рублей в 2023 году. Также значительное увеличение премий наблюдалось в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ), где сумма выросла с 208 миллиардов рублей до 502 миллиардов рублей.
«Мы видим, что страхование жизни остается одним из самых востребованных страховых продуктов у граждан», — добавил президент ВСС. Он объяснил это несколькими факторами, включая высокую ключевую ставку и непрерывное улучшение существующих страховых продуктов, что делает данный сегмент еще более привлекательным для потребителей.
Ранее стали известны профессии с достойной зарплатой. Быстро освоить новые навыки и начать зарабатывать можно в сферах IT-индустрии и кибербезопасности, а также в логистике и транспортировке. Об этом рассказала карьерный консультант, руководитель практики «Финансовые институты» компании Cornerstone Оксана Семенова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.