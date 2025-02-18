Котировки российской нефти рухнули на фоне судьбоносных переговоров РФ и США

Котировки российской нефти Urals достигли пятимесячного минимума, снизившись до 6,1 тысячи рублей за баррель. Это произошло на фоне судьбоносных переговоров между Россией и США, а также уменьшения геополитических рисков на мировой арене. Это следует из данных финансово-аналитического ресурса Profinance.ru.
«Рублевая стоимость российской нефти Urals после пятимесячного перерыва опустилась к уровню 6,1 тысяч рублей за баррель. Падение цен на нефть происходит на фоне снижения геополитических рисков как на Ближнем Востоке, так и в Европе, на фоне начавшегося переговорного процесса между Россией и США», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные финансовых аналитиков.
В случае успешной деэскалации конфликта, ослабления или отмены санкций против российского энергетического сектора, как ожидается на рынке, ситуация может привести к увеличению объемов предложений нефти на мировом рынке. Однако эксперты из «БКС Мир инвестиций» и банка «Зенит» выразили опасения, что это может оказать дополнительное давление на мировые цены на нефть и негативно сказаться на доходах российского бюджета.
Сегодня в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями из России и США. Представители государств планируют обсудить восстановление отношений между двумя сверхдержавами и украинский конфликт.
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