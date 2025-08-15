Патриарх Кирилл помолился за Путина и Трампа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в рамках грядущего саммита президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится на официальном сайте Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил <...> молебен пред началом всякого доброго дела в преддверии встречи Президента России Владимира Владимировича Путина с Президентом США Дональдом Трампом на Аляске», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте РПЦ.
Глава РПЦ прочитал ряд молитв, в которых приняли участие представители Московской патриархии, а также личный секретарь патриарха, епископ Алексий Раменский. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл охарактеризовал переговоры между лидерами России и Соединенных Штатов как событие исторического масштаба. Он подчеркнул, что состояние отношений между РФ и США оказывает беспрецедентное влияние на ход развития человеческой цивилизации.
Ранее Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом могут продлиться как минимум 6-7 часов. Также известно, что российский борт №1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Ориентировочно он прилетит туда через 3,5 часа. Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.