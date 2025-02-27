Госдума ужесточит закон об уличных собаках

Госдума 3 марта должна представить закон, запрещающий выпускать отловленных бродячих собак обратно на улицы и разрешающий их усыпление. Эта инициатива направлена на решение проблемы с нападением бродячих собак. Об этом рассказал депутат от КПРФ Михаил Матвеев.
«Они [регионы] собак отловили и далее у них есть два варианта: этих собак содержать, если у них есть такая возможность, желание, соответствующая атмосфера в регионе, либо, как коллега [депутат Бийсултан] Хамзаев говорит, утилизировать», — заявил Матвеев изданию РБК. Депутат предложил законодательно установить минимальный срок содержания отловленных собак в 30 дней, с возможностью для регионов увеличивать этот срок по своему усмотрению.
Многие участники рабочей группы поддержали запрет на возврат собак на улицу и согласились с необходимостью прописать в законодательстве возможность умерщвления бездомных животных, подчеркивая, что они не живодеры. Нина Останина, председатель комитета, также поддержала это предложение, назвав его фундаментальным.
Ранее URA.RU сообщало, что закон, позволяющий регионам самостоятельно решать проблему бездомных животных, не оказал значительного влияния на статистику нападений на людей. В 2024 году 237 тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за укусов собак, что на 0,9% меньше по сравнению с 2023 годом.
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