Запад не доверяет никому, «кроме сатаны», и предпринимает шаги для прекращения деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ, а Запад, не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны», — заявил Лавров в ходе переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Министр обвинил западные страны в попытках дестабилизировать консенсус и способствовать прекращению деятельности ОБСЕ.
По словам Лаврова, Россия выступает против того, чтобы бюджетный документ организации загружался политическими оценками. Он подчеркнул, что именно такие действия предпринимают западные коллеги, которые впоследствии направляют обвинения в адрес России.
Ранее Синирлиоглу выразил мнение, что организация находится «не в лучшей форме». Во время своего выступления он акцентировал внимание на готовности сотрудничать с каждой из 57 стран-участниц ОБСЕ и выделил Россию как одного из ключевых и значимых партнеров в объединении, передает «Национальная служба новостей».
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