LOreal отзывает популярную косметику из-за компонента, вызывающего рак

Французская компания L'Oreal объявила об изъятии всех партий средства от акне Effaclar Duo из-за обнаружения перекиси бензола в составе продукции, которая может способствовать развитию раковых заболеваний. Об этом сообщает Bloomberg.
«Компания L'Oreal SA отзывает все партии своего средства от акне Effaclar Duo в США из-за опасений, что кремы загрязнены бензолом», — пишет агентство. Там добавили, что в некоторых случаях перекись бензола может разлагаться, образуя бензол, который в высоких концентрациях способен вызывать лейкемию.
Крем Effaclar Duo от L'Oreal, который продается под маркой французской компании La Roche-Posay, содержит перекись бензола, так как это вещество эффективно борется с бактериями и способствует лечению акне. Компания L'Oreal сообщила, что в ходе тестирования были обнаружены следы опасного вещества в одной из партий продукта.
В феврале 2024 года группа из почти 60 женщин подала иск против L'Oreal. Обвинения касались продажи продукции для выпрямления волос, которая, по их утверждениям, способствовала развитию рака.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.