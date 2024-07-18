Депутат от Румынии Диана Шошоакэ была выведена с заседания Европарламента в наморднике. Его она надела в знак протеста против, как Шошоакэ заявила, ограничения свободы слова. Об этом рассказала ее коллега Луис Лазарус.
«Шошоакэ по требованию главы Европарламента Роберты Метсолы вывели из зала за то, что она выступала за свободу слова и веру в Бога», — написала Луис Лазарус в своих социальных сетях. Сама Шошоакэ во время заседания несколько раз прерывала выступающих.
После очередного замечания ее стали выводить из зала. На что она отреагировала так: надела намордник и показала большой мусорный мешок, заявив, указывая на него: «Вы убиваете людей. Свобода слова! Свобода Румынии».
Позже она сообщила, что выступает против ЛГБТ*-ценностей (запрещенное в России движение, признанное экстремистским), а также за ограничение свободы слова. Поэтому на заседание она принесла с собой икону.
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