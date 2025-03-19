Стало известно о наследстве Бедроса Киркорова

Адвокат Добровинский: никакого шикарного наследства у отца Киркорова не было
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У Киркорова-старшего остались две квартиры в Москве и загородный дом в Болгарии
У Киркорова-старшего остались две квартиры в Москве и загородный дом в Болгарии Фото:

У народного артиста РФ Бедроса Киркорова не было многомиллионного имущества, которое можно было бы оставить в качестве наследства, кроме недорогой квартиры в провинции. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

«У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве. Где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — сказал Добровинский. Его слова приводит NEWS.Ru.

Несмотря на заявления Добровинского, существуют данные о том, что Бедрос Киркоров оставил после себя две квартиры в Москве и загородный дом в Болгарии. Права на наследство есть у его сына Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца 18 марта. Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет от остановки сердца. Его уход стал шоком для многих российских звезд.

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У народного артиста РФ Бедроса Киркорова не было многомиллионного имущества, которое можно было бы оставить в качестве наследства, кроме недорогой квартиры в провинции. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский. «У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве. Где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — сказал Добровинский. Его слова приводит NEWS.Ru. Несмотря на заявления Добровинского, существуют данные о том, что Бедрос Киркоров оставил после себя две квартиры в Москве и загородный дом в Болгарии. Права на наследство есть у его сына Филиппа Киркорова. Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца 18 марта. Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет от остановки сердца. Его уход стал шоком для многих российских звезд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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