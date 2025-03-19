Стало известно о наследстве Бедроса Киркорова

У народного артиста РФ Бедроса Киркорова не было многомиллионного имущества, которое можно было бы оставить в качестве наследства, кроме недорогой квартиры в провинции. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.
«У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве. Где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — сказал Добровинский. Его слова приводит NEWS.Ru.
Несмотря на заявления Добровинского, существуют данные о том, что Бедрос Киркоров оставил после себя две квартиры в Москве и загородный дом в Болгарии. Права на наследство есть у его сына Филиппа Киркорова.
Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца 18 марта. Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет от остановки сердца. Его уход стал шоком для многих российских звезд.
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