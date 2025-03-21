В России оценили возможность возвращения российских спортсменов на мировую арену

Если Россия и США договорятся, то российские спортсмены вернутся на мировую арену. Об этом заявил российский телеведущий Владимир Познер.
«Если обо всем договорятся, тогда возвращение, несомненно, реально», — сообщил Владимир Познер в беседе со sport24. Однако он подчеркнул, что увлекаться этой мыслью не следует, поскольку неизвестно, получится ли у двух сторон договориться обо всем.
Ранее, 18 марта, прошел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Во время него российский глава предложил коллеге вернуть матчи НХЛ и КХЛ.
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