США не заинтересованы в «быстром разрешении» украинского конфликта

Госдеп: США будут стоять с Украиной плечом к плечу
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США не заинтересованы в скорейшем проведении переговоров России и Украины
США не заинтересованы в скорейшем проведении переговоров России и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США продолжают поддерживать Украину и ее призыв к полному прекращению огня. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Миньон Хьюстон в эфире эстонского телеканала Postimees. Там же она сказала, что США не заинтересованы в «быстром решении» ситуации на Украине и приветствуют проведение переговоров. 

«Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня <...> Эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе», — отметила Хьюстон. По ее словам, приоритетом для администрации Джо Байдена остается достижение «долговременного, прочного и устойчивого мира в регионе».

Хьюстон также выразила надежду, что Россия и Украина смогут вернуться к переговорам, как это уже происходило в Стамбуле, и прийти к соглашению. «США будут оставаться рядом до тех пор, пока не удастся гарантировать прочный мир», — подчеркнула она.

Сегодня, 3 августа, министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о состоявшихся контактах с представителями России. По словам Зеленского, встреча прошла при участии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В ходе беседы обсуждались «выполнение договоренностей, достигнутых на встречах с российской стороной в Стамбуле», а также подготовка новой встречи

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США продолжают поддерживать Украину и ее призыв к полному прекращению огня. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Миньон Хьюстон в эфире эстонского телеканала Postimees. Там же она сказала, что США не заинтересованы в «быстром решении» ситуации на Украине и приветствуют проведение переговоров.  «Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня <...> Эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе», — отметила Хьюстон. По ее словам, приоритетом для администрации Джо Байдена остается достижение «долговременного, прочного и устойчивого мира в регионе». Хьюстон также выразила надежду, что Россия и Украина смогут вернуться к переговорам, как это уже происходило в Стамбуле, и прийти к соглашению. «США будут оставаться рядом до тех пор, пока не удастся гарантировать прочный мир», — подчеркнула она. Сегодня, 3 августа, министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о состоявшихся контактах с представителями России. По словам Зеленского, встреча прошла при участии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В ходе беседы обсуждались «выполнение договоренностей, достигнутых на встречах с российской стороной в Стамбуле», а также подготовка новой встречи. 
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