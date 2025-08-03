Популярный комик не может рассчитаться с налоговой

Комик Саша Малой задолжал налоговой 157 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На данный момент на Раковских не зарегистрированы исполнительные производства
На данный момент на Раковских не зарегистрированы исполнительные производства Фото:

Комик Саша Малой (настоящее имя — Александр Раковских) просрочил налоговые выплаты на сумму, превышающую 150 тысяч рублей. Об этом пишет «Постньюс».

«Комик Саша Малой просрочил налоговые выплаты на сумму 157 тысяч рублей», — говорится в публикации «Постньюс». Задолженность возникла в рамках деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию концертов. В настоящее время в отношении Раковских отсутствуют сведения о возбуждении исполнительных производств.

Саша Малой приобрел широкую известность благодаря своему участию в таких проектах, как «Comedy Баттл» и «Stand-Up на ТНТ». Также он часто появлялся в популярных шоу на YouTube, среди которых «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны».

Ранее стало известно, что ФНС приняла решение о блокировке счетов Юрия Антонова. По имеющимся сведениям, причиной данного шага могла стать несвоевременная подача налоговой декларации, связанной с его деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Адвокат, лично знакомый с певцом, посчитал, что налоговая могла ошибочно провести блокировку из-за технического сбоя в работе системы. Помимо этого, ряд СМИ писал, что композитор занимает первую позицию в рейтинге самых состоятельных артистов России на 2025 год.

Сам Антонов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ФНС заблокировала его счета по ошибке, поскольку на его банковское приложение в телефоне приходила неверная информация о собственных доходах. Композитор сообщил, что ему не установили необходимое программное обеспечение (ПО ) в отделении финансового учреждения, ссылаясь на различные причины. В связи с этим он не мог подать соответствующую налоговую декларацию. Кроме того, народный артист рассказал, что ранее в налоговой службе его всегда предупреждали, если необходимо было в срочном порядке подать декларацию о доходах. Однако в этот раз по неизвестным причинам этого не сделали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комик Саша Малой (настоящее имя — Александр Раковских) просрочил налоговые выплаты на сумму, превышающую 150 тысяч рублей. Об этом пишет «Постньюс». «Комик Саша Малой просрочил налоговые выплаты на сумму 157 тысяч рублей», — говорится в публикации «Постньюс». Задолженность возникла в рамках деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию концертов. В настоящее время в отношении Раковских отсутствуют сведения о возбуждении исполнительных производств. Саша Малой приобрел широкую известность благодаря своему участию в таких проектах, как «Comedy Баттл» и «Stand-Up на ТНТ». Также он часто появлялся в популярных шоу на YouTube, среди которых «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны». Ранее стало известно, что ФНС приняла решение о блокировке счетов Юрия Антонова. По имеющимся сведениям, причиной данного шага могла стать несвоевременная подача налоговой декларации, связанной с его деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Адвокат, лично знакомый с певцом, посчитал, что налоговая могла ошибочно провести блокировку из-за технического сбоя в работе системы. Помимо этого, ряд СМИ писал, что композитор занимает первую позицию в рейтинге самых состоятельных артистов России на 2025 год. Сам Антонов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ФНС заблокировала его счета по ошибке, поскольку на его банковское приложение в телефоне приходила неверная информация о собственных доходах. Композитор сообщил, что ему не установили необходимое программное обеспечение (ПО ) в отделении финансового учреждения, ссылаясь на различные причины. В связи с этим он не мог подать соответствующую налоговую декларацию. Кроме того, народный артист рассказал, что ранее в налоговой службе его всегда предупреждали, если необходимо было в срочном порядке подать декларацию о доходах. Однако в этот раз по неизвестным причинам этого не сделали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...