МИД России выразил обеспокоенность по поводу предстоящих парламентских выборов в Молдавии. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что избирательная кампания в республике сопровождается беспрецедентными ограничениями для оппозиции и нарушением прав российских наблюдателей. Захарова отметила, что выборы проходят в атмосфере давления на политических конкурентов, закрытия независимых СМИ и ограничения прав избирателей за рубежом.
«В стремлении любым путем сохранить власть правящие круги и их европейские спонсоры задействовали весь спектр тоталитарных механизмов — аресты и обыски в целях устранения политических конкурентов, закрытие независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, внесудебное преследование несогласных», — сказала Захарова. Ее слова передает telegram-канал МИД.
Как отметила дипломат, власти Молдавии и их европейские союзники используют административные ресурсы и «тоталитарные механизмы» для сохранения контроля. Захарова также обратила внимание на селективный подход к организации избирательных участков за пределами страны. Так, для молдавской диаспоры в России организовано всего два участка, что позволит проголосовать только 10 тысячам человек, в то время как в Северной Америке и Западной Европе открыто 280 участков с возможностью голосования по почте. Для жителей Приднестровья предусмотрено 12 участков.
Кроме того, представитель МИД подчеркнула, что Кишинев отказал в аккредитации российским наблюдателям из миссии БДИПЧ ОБСЕ и членам Общественной палаты РФ, что, по мнению Москвы, является нарушением международных обязательств Молдавии. МИД России заявил о намерении внимательно следить за ходом выборов и выразил надежду на объективность итогов голосования. В ведомстве подчеркнули важность восстановления конструктивных отношений между Россией и Молдавией на основе взаимного уважения и равноправия.
Ранее в Кишиневе состоялись крупномасштабный марш и митинг в поддержку проведения свободных и честных выборов. Инициатором мероприятия выступили представители оппозиционного патриотического блока, объединяющего ряд партий, критикующих действующее руководство страны и настаивающих на обеспечении прозрачности избирательных процедур. По оценкам организаторов, в акции приняли участие порядка пяти тысяч человек. Перед собравшимися выступил лидер блока Игорь Додон, который выразил убежденность в победе оппозиционных сил на предстоящих парламентских выборах.
