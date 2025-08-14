Как беспилотники меняют целые индустрии и развивают города. Фоторепортаж

В «Сколково» открылась выставка, посвященная гражданским беспилотникам
Выставка проходит в рамках форума международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего»
Выставка проходит в рамках форума международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» Фото:

В «Сколково» открылась международная выставка беспилотных систем. На ней представлены передовые решения в этой области, а зрители могут увидеть более 700 экспонатов. 

Экспозиция включает в себя две части: сценарную и стендовую. Сценарная часть организована на территории технопарка «Сколково», где на примере практических кейсов показывают передовые решения более чем ста компаний, охватывающие восемь ключевых отраслей экономики — сельское и лесное хозяйство, строительство, топливно-энергетический комплекс, сферу безопасности, торговлю, транспорт, а также городское хозяйство.

Одновременно с этим в бизнес-центре «Амальтея» развернулась стендовая часть экспозиции, тесно связанная со сценарной частью мероприятия. На ней будут представлены экспозиции от более чем 20 российских регионов, свыше 50 производителей и порядка 10 отраслевых ассоциаций. Какие беспилотники показали россиянам — в материале URA.RU. 

