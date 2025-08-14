В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Аэропорт Волгограда перестал принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры носят временный характер и введены в целях обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Ограничения являются обязательной мерой для поддержания безопасности авиаперевозок.
Ночью 14 августа аэропорты Волгограда и Саратова временно переставали работать. Вскоре ограничения были сняты, и аэропорты возобновили рабочий процесс, передает RT. В период действия ограничительных мер один из самолетов, следовавший в Саратов, совершил вылет на запасной аэродром.
