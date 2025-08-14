В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Волгограда приостановил работу
Аэропорт Волгограда приостановил работу Фото:

Аэропорт Волгограда перестал принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры носят временный характер и введены в целях обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Ограничения являются обязательной мерой для поддержания безопасности авиаперевозок.

Ночью 14 августа аэропорты Волгограда и Саратова временно переставали работать. Вскоре ограничения были сняты, и аэропорты возобновили рабочий процесс, передает RT. В период действия ограничительных мер один из самолетов, следовавший в Саратов, совершил вылет на запасной аэродром.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Волгограда перестал принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры носят временный характер и введены в целях обеспечения безопасности полетов. «Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Ограничения являются обязательной мерой для поддержания безопасности авиаперевозок. Ночью 14 августа аэропорты Волгограда и Саратова временно переставали работать. Вскоре ограничения были сняты, и аэропорты возобновили рабочий процесс, передает RT. В период действия ограничительных мер один из самолетов, следовавший в Саратов, совершил вылет на запасной аэродром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...