Мошенники украли у россиян 15 млрд за полгода через иностранные мессенджеры

Мошенники совершили около 500 миллионов звонков россиянам через иностранные мессенджеры за первое полугодие 2025 года и похитили более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил директор продукта МТС «Защитник» Андрей Бийчук. По его словам, средний размер похищенных средств составил примерно 25 тысяч рублей.
«По данным МТС, с января по июнь 2025 года мошенники совершили порядка 500 миллионов звонков россиянам в иностранных мессенджерах. Средний чек хищений в иностранных мессенджерах составляет порядка 25 тысяч рублей. Всего по итогам полугодия мошенники похитили более 15 миллиардов рублей», — отметил Бийчук в беседе с РИА Новости.
Эксперт также сообщил, что за аналогичный период ни одного успешного мошеннического случая с хищением средств в национальном мессенджере Max зафиксировано не было. По словам Бийчук, это связано с более высокой скоростью блокировки подозрительных аккаунтов и оперативной работой антифрод-службы Max. Специалисты мессенджера быстро реагируют на обращения оператора связи, тогда как некоторые зарубежные сервисы отказываются сотрудничать с российскими компаниями по вопросам безопасности пользователей.
Ранее представители центра безопасности мессенджера Max сообщили, что в июле 2025 года в сервисе было заблокировано свыше 10 тысяч телефонных номеров, связанных с мошеннической деятельностью. Подавляющее большинство заблокированных номеров использовались злоумышленниками для попыток выдавать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных учреждений. Кроме того, специалисты платформы удалили более 32 тысяч вредоносных и спам-файлов до того, как они могли нанести ущерб пользователям.
