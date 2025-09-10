Под сотню нелегалов обнаружили в московском хостеле

Более 80 иностранцев, нарушивших миграционный режим, выявили московские следователи в ходе рейда в одном из столичных хостелов. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.
«В ходе обследования помещения проверено не менее 1000 иностранных граждан, в результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим», — отметили в пресс-службе ГСУ СК по Москве. Нелегалы были переданы правоохранительным органам.
Оперативные мероприятия были проведены в рамках доследственной проверки, инициированной после гибели футболиста в подмосковном Щелково. Ранее общественность обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить людей, причастных к конфликту.
