Гражданские жены погибших бойцов смогут рассчитывать на льготы

Гражданские жены военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, получат право на льготы. Одним из условий является ведение совместного хозяйства. Соответсвующую поправку одобрил комитет Госдумы по обороне.
Дополнительные положения внесены в законопроект, устанавливающий сроки выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, утратившим возможность продолжать службу из-за ранений, внесены дополнительные положения. Они опубликованы в электронной базе ГД и разработаны депутатами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Согласно поправкам, право на льготы в случае гибели участника СВО смогут получить его гражданские супруги при условии совместного проживания не менее трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка. Если же пара состояла в зарегистрированном браке в этот период, подтверждение совместного проживания не требуется.
Ранее, 15 июля, Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, предусматривающий предоставление государственных мер поддержки гражданским женам погибших участников СВО наравне с официальными супругами. Обсуждение документа длилось свыше полутора лет из-за разногласий среди депутатов.
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