Гражданские жены погибших бойцов смогут рассчитывать на льготы

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Одно из условий получения льготы - совместное проживание с бойцом СВО не менее трех лет
Одно из условий получения льготы - совместное проживание с бойцом СВО не менее трех лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданские жены военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, получат право на льготы. Одним из условий является ведение совместного хозяйства. Соответсвующую поправку одобрил комитет Госдумы по обороне.

Дополнительные положения внесены в законопроект, устанавливающий сроки выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, утратившим возможность продолжать службу из-за ранений, внесены дополнительные положения. Они опубликованы в электронной базе ГД и разработаны депутатами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Согласно поправкам, право на льготы в случае гибели участника СВО смогут получить его гражданские супруги при условии совместного проживания не менее трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка. Если же пара состояла в зарегистрированном браке в этот период, подтверждение совместного проживания не требуется.

Ранее, 15 июля, Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, предусматривающий предоставление государственных мер поддержки гражданским женам погибших участников СВО наравне с официальными супругами. Обсуждение документа длилось свыше полутора лет из-за разногласий среди депутатов.

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Гражданские жены военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, получат право на льготы. Одним из условий является ведение совместного хозяйства. Соответсвующую поправку одобрил комитет Госдумы по обороне. Дополнительные положения внесены в законопроект, устанавливающий сроки выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, утратившим возможность продолжать службу из-за ранений, внесены дополнительные положения. Они опубликованы в электронной базе ГД и разработаны депутатами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Согласно поправкам, право на льготы в случае гибели участника СВО смогут получить его гражданские супруги при условии совместного проживания не менее трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка. Если же пара состояла в зарегистрированном браке в этот период, подтверждение совместного проживания не требуется. Ранее, 15 июля, Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, предусматривающий предоставление государственных мер поддержки гражданским женам погибших участников СВО наравне с официальными супругами. Обсуждение документа длилось свыше полутора лет из-за разногласий среди депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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