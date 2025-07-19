Российская армия уничтожила объекты ВПК Украины

Нынешней ночью ВС РФ осуществили массированный удар по объектам ВПК Украины. На этих объектах выпускались детали для украинских ракет и дронов. Об этом рассказали в Минобороны.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
В публикации Минобороны также сообщается, что все удары достигли цели. Назначенные объекты были успешно поражены.
Ранее стало известно об ударах, которые ВС РФ нанесли по украинским ТЦК и военным предприятиям в Львове, Харькове и Луцке. Также российскими войсками была атакована инфраструктура военного аэродрома. В Минобороны подчеркнули, что удары не касаются мирного населения.
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