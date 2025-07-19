Российская армия уничтожила объекты ВПК Украины

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Атакованные объекты выпускали детали для украинских ракет и беспилотников
Атакованные объекты выпускали детали для украинских ракет и беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нынешней ночью ВС РФ осуществили массированный удар по объектам ВПК Украины. На этих объектах выпускались детали для украинских ракет и дронов. Об этом рассказали в Минобороны.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

В публикации Минобороны также сообщается, что все удары достигли цели. Назначенные объекты были успешно поражены.

Ранее стало известно об ударах, которые ВС РФ нанесли по украинским ТЦК и военным предприятиям в Львове, Харькове и Луцке. Также российскими войсками была атакована инфраструктура военного аэродрома. В Минобороны подчеркнули, что удары не касаются мирного населения.

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Нынешней ночью ВС РФ осуществили массированный удар по объектам ВПК Украины. На этих объектах выпускались детали для украинских ракет и дронов. Об этом рассказали в Минобороны. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. В публикации Минобороны также сообщается, что все удары достигли цели. Назначенные объекты были успешно поражены. Ранее стало известно об ударах, которые ВС РФ нанесли по украинским ТЦК и военным предприятиям в Львове, Харькове и Луцке. Также российскими войсками была атакована инфраструктура военного аэродрома. В Минобороны подчеркнули, что удары не касаются мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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