В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург и его двоюродный брат

В результате удара беспилотника, нанесенного ВСУ по автомобилю в Ростовской области, погибли хирург из Калмыкии и его двоюродный брат. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.
«Один из погибших — Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве. <...> Вместе с ним погиб его двоюродный брат», — написал Хасиков в своем telegram-канале.
Он добавил, что ЧП произошло недалеко от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста. Украинский дрон ударил по автомобилю, в котором находился Насанкаев вместе с братом. Из-за чего машина загорелась. Хасиков отметил, что власти Ростовской области окажут всю необходимую помощь родным погибших.
Об этой ситуации сегодня утром писал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, однако на тот момент личности жертв лишь устанавливались. Кроме того, стало известно, что, по предварительным данным, дрон ВСУ атаковал территорию рядом с местным клубом. Инцидент произошел в деревне Обеста Рыльского района, который расположен в пяти километрах от границы с Украиной. В результате чего погиб мирный житель.
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