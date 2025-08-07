Тракторист подорвался на украинской мине в Курской области

В Льговском районе Курской области тракторист получил ранение после наезда на украинскую мину. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По словам главы региона, инцидент произошел в поселке Селекционный во время работы в поле.
«Сегодня в поселке Селекционный Льговского района в поле подорвался работающий там трактор. В результате взрыва пострадал 37-летний водитель. У него осколочное ранение правого плеча», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Хинштейн призвал жителей региона соблюдать осторожность в приграничных районах из-за большого количества неразорвавшихся боеприпасов.
В июле вблизи деревни Щекино Рыльского района Курской области трактор был поражен беспилотником ВСУ, тогда пострадал 26-летний мужчина. Он получил осколочные ранения головы, груди, живота, а также конечностей. Врачи также зафиксировали у него ожоги первой и второй степени, в том числе ожоги верхних дыхательных путей.
