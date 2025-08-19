Глава МИД Бразилии Мауро Виейра поддержал совместные усилия России и США по поиску условий для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Виейра провел телефонные переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
«М.Виейра выразил поддержку совместной работы Москвы и Вашингтона по формированию необходимых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ.
Ранее Лавров отметил, что переговоры между президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, прошедшие на Аляске, продемонстрировали стремление нынешней администрации Соединенных Штатов к поиску долгосрочного и стабильного решения конфликта на Украине. По итогам встречи, по его словам, Трамп и его ближайшее окружение стали уделять значительно больше внимания вопросам урегулирования украинского кризиса, осознавая важность устранения его коренных причин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.