В МИД Бразилии поддержали работу РФ и США

МИД Бразилии поддержал усилия России и США по урегулированию ситуации на Украине
Лавров провел телефонные переговоры с Мауро Виейра
Глава МИД Бразилии Мауро Виейра поддержал совместные усилия России и США по поиску условий для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Виейра провел телефонные переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

«М.Виейра выразил поддержку совместной работы Москвы и Вашингтона по формированию необходимых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ.

Ранее Лавров отметил, что переговоры между президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, прошедшие на Аляске, продемонстрировали стремление нынешней администрации Соединенных Штатов к поиску долгосрочного и стабильного решения конфликта на Украине. По итогам встречи, по его словам, Трамп и его ближайшее окружение стали уделять значительно больше внимания вопросам урегулирования украинского кризиса, осознавая важность устранения его коренных причин.

