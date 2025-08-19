Baijiahao: один жест Путина на Аляске растрогал весь мир

Мир был растроган поведением президента России Владимира Путина у могил советских летчиков на Аляске. Российский лидер встал на колено и положил цветы у памятников воинам. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.
«Путин встал на колено у могил советских летчиков „Форта Ричардсон“ на Аляске и возложил цветы. Своим поступком он растрогал не только китайцев, но и людей во всем мире», — передает издание.
Путин посетил кладбище во время визита в США, где он провел успешные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Советские летчики на Аляске погибли во время Великой Отечественной Войны при выполнении боевого задания в рамках совместных операций союзников. Они перегоняли американские самолеты в СССР.
