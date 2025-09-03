Путин высоко оценил работу переговорной группы Мединского

Президент России Владимир Путин доволен работой переговорной группы, которую возглавляет его помощник Владимир Мединский. По его словам, действия группы служат примером сдержанности и профессионализма.
«Работой Мединского я доволен. То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода», — отметил президент России на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Путин также добавил, что в случае необходимости Россия готова повысить статус переговорной группы до «высокого политического». Сейчас глава РФ находится с рабочим визитом в КНР, который идет с 31 августа.
Ранее стартовала итоговая пресс-конференция президента, во время которой он подвел итоги своего визита в Китай и ответить на вопросы представителей СМИ. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
