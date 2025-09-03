Путин высоко оценил работу переговорной группы Мединского

Путин: работой Мединского доволен
Путин заявил, что доволен работой Мединского
Президент России Владимир Путин доволен работой переговорной группы, которую возглавляет его помощник Владимир Мединский. По его словам, действия группы служат примером сдержанности и профессионализма.

«Работой Мединского я доволен. То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода», — отметил президент России на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Путин также добавил, что в случае необходимости Россия готова повысить статус переговорной группы до «высокого политического». Сейчас глава РФ находится с рабочим визитом в КНР, который идет с 31 августа.

Ранее стартовала итоговая пресс-конференция президента, во время которой он подвел итоги своего визита в Китай и ответить на вопросы представителей СМИ. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

