Действующий глава Камчатки лидирует на выборах после обработки 90,45% протоколов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солодов набрал 62,39% голосов
Солодов набрал 62,39% голосов Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Действующий руководитель Камчатки Владимир Солодов, представляющий партию «Единая Россия», лидирует с результатом 62,39% после обработки 90,45% избирательных протоколов. Об этом свидетельствуют сведения, размещенные на онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

«Солодов — 62,39%», — указано на онлайн-табло. Кандидат от партии ЛДПР, депутат Госдумы Василина Кулиева набрала 12,86% голосов, выдвинутый КПРФ зампредседателя постоянного комитета заксобрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман Литвинов — 14,27%. Кандидат от партии «Коммунисты России», юрисконсульт союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки» Дмитрий Тюрин получил 6,18% голосов.

В Еврейской автономной области врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк побеждает после обработки 98,2% протоколов. Она набрала 82,84% голосов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действующий руководитель Камчатки Владимир Солодов, представляющий партию «Единая Россия», лидирует с результатом 62,39% после обработки 90,45% избирательных протоколов. Об этом свидетельствуют сведения, размещенные на онлайн-табло в информационном центре ЦИК. «Солодов — 62,39%», — указано на онлайн-табло. Кандидат от партии ЛДПР, депутат Госдумы Василина Кулиева набрала 12,86% голосов, выдвинутый КПРФ зампредседателя постоянного комитета заксобрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман Литвинов — 14,27%. Кандидат от партии «Коммунисты России», юрисконсульт союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки» Дмитрий Тюрин получил 6,18% голосов. В Еврейской автономной области врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк побеждает после обработки 98,2% протоколов. Она набрала 82,84% голосов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...