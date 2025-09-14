Действующий глава Камчатки лидирует на выборах после обработки 90,45% протоколов

Действующий руководитель Камчатки Владимир Солодов, представляющий партию «Единая Россия», лидирует с результатом 62,39% после обработки 90,45% избирательных протоколов. Об этом свидетельствуют сведения, размещенные на онлайн-табло в информационном центре ЦИК.
«Солодов — 62,39%», — указано на онлайн-табло. Кандидат от партии ЛДПР, депутат Госдумы Василина Кулиева набрала 12,86% голосов, выдвинутый КПРФ зампредседателя постоянного комитета заксобрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман Литвинов — 14,27%. Кандидат от партии «Коммунисты России», юрисконсульт союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки» Дмитрий Тюрин получил 6,18% голосов.
В Еврейской автономной области врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк побеждает после обработки 98,2% протоколов. Она набрала 82,84% голосов.
