ЦБ продлил ограничения на переводы за границу

Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж, они будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно», — отмечается в пресс-релизе регулятора. Как пояснили в Банке России, продление ограничений связано с текущей экономической ситуацией и необходимостью поддержания финансовой стабильности.
Ранее, 5 сентября 2025 года, Банк России также продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года, установив лимит для граждан на уровне 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро для счетов, открытых до 9 марта 2022 года. Эти меры были введены в ответ на внешнеэкономические вызовы и сохраняются для поддержания стабильности финансовой системы страны.
