ЦБ продлил ограничения на переводы за границу

Перевод средств на рубеж ограничен еще на шесть месяцев
Перевод средств на рубеж ограничен еще на шесть месяцев

Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж, они будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно», — отмечается в пресс-релизе регулятора. Как пояснили в Банке России, продление ограничений связано с текущей экономической ситуацией и необходимостью поддержания финансовой стабильности.

Ранее, 5 сентября 2025 года, Банк России также продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года, установив лимит для граждан на уровне 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро для счетов, открытых до 9 марта 2022 года. Эти меры были введены в ответ на внешнеэкономические вызовы и сохраняются для поддержания стабильности финансовой системы страны.

