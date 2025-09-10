Врач рассказал, как обнаружить бессимптомные болезни сердца

Скрытые болезни сердца могут проявляться лишь незначительной усталостью или одышкой, которые часто списывают на возраст, рассказал руководитель сосудистого центра «Лечебно-реабилитационного центра» Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Покатилов. По словам эксперта, ранние признаки сердечных проблем нередко остаются без внимания, а выявить их на самом деле возможно только после специализированных обследований.
«Сердечные проблемы практически никогда не развиваются абсолютно незаметно, на самом деле они дают признаки, которые люди зачастую просто игнорируют», — заявил Покатилов для aif.ru. Он добавил, что тревожными сигналами могут являться дискомфорт в груди, одышка при нагрузках, учащенное сердцебиение, отеки ног и головокружение, особенно если они сопровождаются нарушением ритма сердца или проблемами с сосудами мозга.
Покатилов порекомендовал всем мужчинам старше 45 лет и женщинам в постменопаузе регулярно посещать кардиолога для профилактики. Врач отметил, что окончательный диагноз возможен только после прохождения профильных исследований, включая ЭКГ и ультразвуковое исследование сердца. Специалист напомнил: чем раньше выявлены патологии, тем выше шансы избежать тяжелых осложнений и сохранить здоровье сердца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.