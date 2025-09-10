Врач рассказал, как обнаружить бессимптомные болезни сердца

Врач Покатилов: одышка способна быть симптомом скрытой болезни сердца
Неочевидные симптомы болезней сердца часто списывают на возраст
Неочевидные симптомы болезней сердца часто списывают на возраст

Скрытые болезни сердца могут проявляться лишь незначительной усталостью или одышкой, которые часто списывают на возраст, рассказал руководитель сосудистого центра «Лечебно-реабилитационного центра» Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Покатилов. По словам эксперта, ранние признаки сердечных проблем нередко остаются без внимания, а выявить их на самом деле возможно только после специализированных обследований.

«Сердечные проблемы практически никогда не развиваются абсолютно незаметно, на самом деле они дают признаки, которые люди зачастую просто игнорируют», — заявил Покатилов для aif.ru. Он добавил, что тревожными сигналами могут являться дискомфорт в груди, одышка при нагрузках, учащенное сердцебиение, отеки ног и головокружение, особенно если они сопровождаются нарушением ритма сердца или проблемами с сосудами мозга.

Покатилов порекомендовал всем мужчинам старше 45 лет и женщинам в постменопаузе регулярно посещать кардиолога для профилактики. Врач отметил, что окончательный диагноз возможен только после прохождения профильных исследований, включая ЭКГ и ультразвуковое исследование сердца. Специалист напомнил: чем раньше выявлены патологии, тем выше шансы избежать тяжелых осложнений и сохранить здоровье сердца.

