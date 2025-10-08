Жена Плющенко: фигурное катание - мазохизм за собственные деньги

Продюсер Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что считает фигурное катание «мазохизмом за собственные деньги». Об этом она рассказала в интервью.
«Для меня фигурное катание — не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги. После того, как я очутилась в фигурном катании, мне каждый день хочется помыть руки», — призналась Яна Рудковская, передает РБК.
Гендиректор школы «Ангелы Плющенко» также отметила, что в фигурном катании столкнулась с постоянной неблагодарностью, в отличие от шоу-бизнеса, где, по ее словам, даже известные артисты всегда благодарят за помощь.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назначил премию в 10 тысяч рублей своим ученицам за выполнение четверного сальхова. Российский фигурист таким образом мотивирует подопечных осваивать сложнейший элемент.
