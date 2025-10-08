Жена Плющенко: фигурное катание - мазохизм за собственные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яна Рудковская назвала фигурное катание «мазохизмом за свои деньги»
Яна Рудковская назвала фигурное катание «мазохизмом за свои деньги» Фото:

Продюсер Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что считает фигурное катание «мазохизмом за собственные деньги». Об этом она рассказала в интервью.

«Для меня фигурное катание — не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги. После того, как я очутилась в фигурном катании, мне каждый день хочется помыть руки», — призналась Яна Рудковская, передает РБК.

Гендиректор школы «Ангелы Плющенко» также отметила, что в фигурном катании столкнулась с постоянной неблагодарностью, в отличие от шоу-бизнеса, где, по ее словам, даже известные артисты всегда благодарят за помощь.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назначил премию в 10 тысяч рублей своим ученицам за выполнение четверного сальхова. Российский фигурист таким образом мотивирует подопечных осваивать сложнейший элемент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продюсер Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что считает фигурное катание «мазохизмом за собственные деньги». Об этом она рассказала в интервью. «Для меня фигурное катание — не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги. После того, как я очутилась в фигурном катании, мне каждый день хочется помыть руки», — призналась Яна Рудковская, передает РБК. Гендиректор школы «Ангелы Плющенко» также отметила, что в фигурном катании столкнулась с постоянной неблагодарностью, в отличие от шоу-бизнеса, где, по ее словам, даже известные артисты всегда благодарят за помощь. Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назначил премию в 10 тысяч рублей своим ученицам за выполнение четверного сальхова. Российский фигурист таким образом мотивирует подопечных осваивать сложнейший элемент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...