В Новосибирске горит торгово-производственный склад

Срочная новость
Крупный пожар произошел на территории торгово-производственного склада в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Для тушения огня на место прибыли пожарные расчеты, привлечены более 70 специалистов и 23 единицы техники. Также вызван пожарный поезд для дополнительной помощи в локализации возгорания. Площадь пожара и причины происшествия устанавливаются, работы по ликвидации продолжаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!