В Новосибирске горит торгово-производственный склад

Крупный пожар произошел на территории торгово-производственного склада в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Для тушения огня на место прибыли пожарные расчеты, привлечены более 70 специалистов и 23 единицы техники. Также вызван пожарный поезд для дополнительной помощи в локализации возгорания. Площадь пожара и причины происшествия устанавливаются, работы по ликвидации продолжаются.

