Совфед сократил сроки лицензирования управляющих компаний

Срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии управляющим компаниям будем сокращен с 30 до 10 рабочих дней. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Изменения будут внесены в Жилищный кодекс.
Согласно новым правилам, в отдельных случаях предусмотрено продление сроков рассмотрения заявления еще на пять дней. Решения о выдаче лицензий теперь будет принимать орган государственного жилищного надзора, а не региональные комиссии, как ранее.
Новые правила обязывают управляющие компании соответствовать установленным правительством требованиям к персоналу и техническому оснащению. Эти условия можно выполнить, в том числе, с помощью заключения договоров на услуги и работы. Кроме того, предусматривается создание единого федерального реестра квалификационных аттестатов и возможность подачи заявлений через портал «Госуслуг». Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее в этом же месяце вступили в силу новые правила для автомобилистов, касающиеся использования детских автокресел, прохождения медицинского освидетельствования на опьянение и повышения штрафов за непропуск спецтранспорта. Также изменения затронули размер госпошлин и правила пользования каршерингом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.