Мишустин: внутренний рынок России полностью обеспечен продовольствием и сырьем

Мишустин заявил, что россияне могут без проблем выбирать те продукты, которые им необходимы
Мишустин заявил, что россияне могут без проблем выбирать те продукты, которые им необходимы Фото:

Внутренний рынок России полностью обеспечен продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Золотая осень», ссылаясь на актуальные статистические данные.

«Наш внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьем, и продовольствием. А значит, потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны», — заявил Мишустин на форуме. Его слова приводит ТАСС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев также отмечал, что внутренний рынок России полностью обеспечен продуктами, и резких скачков цен не наблюдается. По его словам, рост производства отечественной продукции за прошлый год составил почти 6%, что стало результатом мер по поддержке агропромышленного комплекса и импортозамещению.

