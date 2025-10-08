Мишустин: внутренний рынок России полностью обеспечен продовольствием и сырьем

Внутренний рынок России полностью обеспечен продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Золотая осень», ссылаясь на актуальные статистические данные.
«Наш внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьем, и продовольствием. А значит, потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны», — заявил Мишустин на форуме. Его слова приводит ТАСС.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев также отмечал, что внутренний рынок России полностью обеспечен продуктами, и резких скачков цен не наблюдается. По его словам, рост производства отечественной продукции за прошлый год составил почти 6%, что стало результатом мер по поддержке агропромышленного комплекса и импортозамещению.
