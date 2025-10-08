Мишустин назвал важнейшую национальную цель России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что продовольственная безопасность является одной из важнейших национальных целей страны. Об этом он сообщил на церемонии вручения государственных наград работникам агропромышленного комплекса.
«Сегодня продовольственная безопасность страны, наверное, одна из самых важных национальных целей. Задачи, которые стоят перед нами, невозможны без нормального питания, чистой воды, экологии», — подчеркнул Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Глава правительства отметил ключевую роль работников АПК в обеспечении продовольственной независимости России. Развитие агропромышленного комплекса остается одним из приоритетных направлений государственной политики.
Вопрос безопасности страны, включая продовольственную, находится в центре внимания правительства. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял об усилении мер по укреплению обороны, что также является частью общей стратегии обеспечения национальной безопасности. Эти шаги предпринимаются на фоне выполнения задач специальной военной операции и роста военных расходов стран НАТО.
