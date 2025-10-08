Премьер-министр Грузии призвал США осудить попытку свержения власти в стране

Кобахидзе обратился к Госдепартаменту США с просьбой о помощи
Кобахидзе обратился к Госдепартаменту США с просьбой о помощи Фото:

Власти США должны публично осудить попытку свержения власти в Грузии, произошедшую 4 октября. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Мой призыв Госдепартаменту США в том, чтобы он четко осудил попытку свержения власти и этим действенно доказал грузинскому народу, что у Госдепартамента нет такого интереса в отношении нашей страны», — заявил Кобахидзе. Его слова приводит ТАСС.

В Грузии 4 октября вспыхнули массовые протесты после выборов в органы местного самоуправления. Демонстранты перекрыли полностью проспект Руставели в Тбилиси, они устраивали акты вандализма и ожесточенные столкновения. Протестующие призвали к захвату госучреждений, включая резиденцию президента. 

Недовольство вызвано итогами выборов и критикой власти. После объявления победы партии «Грузинская мечта» толпа прорвалась во двор дворца Орбелиани, забросав здание камнями. Спецназ применил водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В ходе беспорядков пострадали правоохранители и съемочная группа телеканала «Имеди». На площади Орбелиани уничтожено имущество, на площади Свободы подожжены временные ограждения. Основное требование протестующих — возобновление курса на евроинтеграцию. Они обвиняют власти в связях с Россией. Среди демонстрантов замечены флаги ЕС и США, передает MK.RU.

