Инициаторы запрета творчества поэта Александра Пушкина на Украине своим невежеством напоминают Шарикова из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Собачье сердце» Булгаков писал с подобного рода шариковых», — передает слова Захаровой ТАСС. Дипломат указывает, что именно с подобного типа людей Булгаков и писал своего знаменитого персонажа. Такой комментарий она дала в связи с сообщениями о признании русского поэта и всех связанных с ним объектов пропагандой «российского империализма».
Захарова ссылается на материалы украинского Института национальной памяти, которые призывают власти «декоммунизировать» все объекты, связанные с Пушкиным, в рамках действующего законодательства. Она отмечает многочисленные случаи вандализма и демонтажа памятников поэту на Украине, а также активную практику переименования улиц, носящих его имя.
Представитель МИД подчеркивает, что в сентябре в Одесской области переименовывали последние две улицы, которые продолжали носить имя Пушкина. Таким образом, по ее мнению, кампания по борьбе с русским культурным наследием достигает своего логического завершения в данном регионе.
