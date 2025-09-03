Руководство Шереметьево предложило Гурулеву обсудить ситуацию с досмотром

Руководство авиагавани Шереметьево предложило депутату Госдумы Андрею Гурулеву обсудить ситуацию с досмотром после его жалобы на усиленные меры безопасности. По словам помощника депутата, дата и время будут согласованы позже.
«На нас вышли представители Шереметьева, предложили встретиться с директором аэропорта, чтобы обсудить вопрос, который Андрей Викторович поднял. Сейчас выберем время», — сообщил помощник депутата «Подъему».
Ранее Гурулева в Шереметьево пришлось пройти дополнительную проверку. В аэропорт политик прибыл в военной форме, но столкнулся со сложностями в прохождении контроля в терминале В. По его словам, сотрудники аэропорта объяснили это случаями провоза оружия участниками СВО.
В Шереметьево изданию пояснили, что сотрудники действовали по установленному порядку при максимальном, третьем уровне транспортной безопасности. «Досмотр А.В. Гурулева с использованием рамки металлоискателя проводился в общем порядке, без проведения личного досмотра, в соответствии с требованиями нормативных документов и согласно действующему в аэропорту Шереметьево максимальному третьему уровню безопасности», — сообщили представители авиагавани.
Сейчас Гурулев находится в командировке в Еврейской автономной области и сможет согласовать дату встречи только после возвращения в Москву, сообщил представитель депутата. Помощник также отметил, что в данный момент не удается оперативно отправить официальные обращения из-за отсутствия депутата в столице.
