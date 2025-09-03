Ужасающее ядерное оружие и уникальные войска: Китай пригрозил Западу, показав свою военную мощь. Фоторепортаж

Китай на военном параде в Пекине показал ядерную ракету DF-5C
На параде на площади Тяньаньмэнь маршировали 45 тысяч бойцов
На параде на площади Тяньаньмэнь маршировали 45 тысяч бойцов
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

В Пекине на площади Тяньаньмэнь 3 сентября прошел масштабный военный парад в честь 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын и главы еще 24 государств. В мире уже охарактеризовали данный парад как уникальное и крупнейшее событие. Торжество и военная мощь Китая — в фоторепортаже URA.RU. 

Парад начался с 80 артиллерийских залпов, символизирующих годовщину окончания войны. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, память о миллионах жертв войны и историческом вкладе Китая в победу над фашизмом важна для всего мира. В ходе торжественного мероприятия по центральной площади Пекина также прошли колонны военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также были продемонстрированы современные образцы вооружения. Например, КНР впервые продемонстрировал миру межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, способную поразить любую точку планеты. На контрасте с этим под конец парада были выпущены 80 тысяч голубей, символизирующих мир. 

