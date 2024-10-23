Власти России спасут лес повышением зарплат

Повышение зарплат сотрудникам Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) увеличит эффективность борьбы с лесными пожарами. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Иваном Советниковым акцентировал внимание на важности профилактики возгораний и кадровых вопросах в отрасли. Эксперты URA.RU отмечают, что нехватка людей в лесопожарной охране приводит к тому, что не всегда вовремя удается выявлять малые очаги и принимать меры.
С обсуждения ситуации с лесными возгораниями началась встреча премьера и главы Рослесхоза. «Тушение лесных пожаров — и, самое главное, предотвращение их возникновения — это основная задача агентства. Очень важно рачительно использовать все ресурсы и в первую очередь заниматься профилактикой. Для этого нужна слаженная работа с коллегами, в том числе с метеорологами, МЧС, регионами. Российские леса являются непереоценимым ресурсом. Надо, конечно, обеспечить их грамотную охрану», — сказал председатель правительства.
Глава федерального агентства подчеркнул, что год был непростым, в первую очередь из-за погодных условий. Жаркая и сухая погода установилась раньше обычного. Так, 6 мая в Якутии фиксировали уже 22 градуса выше нуля. Летние лесные пожары на Дальнем Востоке начались на месяц раньше, чем обычно, большая доля из них пришлась на приполярные области.
«В этом году фактически у нас было четыре месяца лета. Сухая теплая погода, конечно, радовала всех жителей России, кроме лесных пожарных. Самая большая площадь пожаров пришлась на Дальний Восток. Забайкалье, Якутия, Амурская область дали нам 86% лесных пожаров. Важно отметить, что, несмотря на такие условия, мы не допустили гибели жителей Российской Федерации, а также ущерба объектам критической инфраструктуры», — отметил Иван Советников.
За последние три года лесники взяли на себя новые обязательства, теперь в зоне их ответственности на 200 млн га больше, чем раньше. На этих территориях нужна соответствующая инфраструктура — площадки подлета, пожарно-химические станции, сказал глава Рослесхоза. Есть потребность и в обученных сотрудниках. В 2025 года правительство дополнительно выделяет на эти территории 5,3 млрд рублей. Это позволит сократить площадь лесных пожаров в соответствии с указом президента.
Рослесхоз уже начал подготовку к сезону следующего года. Одна из основных ее составляющих — обновление парка лесопожарной техники. «Мы продолжим этим заниматься в рамках нового федерального проекта „Сохранение лесов“ до 2030 года», — сообщил Иван Советников.
Мишустин подчеркнул, что решение задач ведомства обеспечивают его сотрудники. С 1 января 2025 года по поручению президента правительство повысит им зарплаты.
«Я надеюсь, что это даст возможность квалифицированным специалистам оставаться в отрасли и эффективно работать над реализацией национальных целей развития, которые перед нами ставит глава государства», — добавил премьер.
Кадровая проблема в лесной отрасли — одно из основных препятствий для профилактики и раннего выявления возгораний. Не хватает квалифицированных людей, которые могут обнаруживать очаги, комментирует учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
«У этих людей должна быть нормальная зарплата, чтобы они держались на своих рабочих местах, современная техника. Для всего этого нужно финансирование. Хорошо, что этот вопрос поднимается на самом высоком уровне, принимаются соответствующие решения, хотя потребность гораздо выше. Одна из причин недофинансирования — занижение ущерба, который считают по минимальной стоимости сгоревшей древесины. Учитываются прямые потери, но не принимается во внимание то, как пожары влияют на здоровье людей и издержки лесозаготовительных предприятий, которым приходится дальше ехать за древесиной, потому что близко все сгорело», — говорит эксперт.
Чуть меньше половины российских лесов вообще не охраняется. Эти территории относятся к так называемым зонам контроля, в которых по умолчанию большинство пожаров не будут тушить по экономическим причинам. Такие решения принимают главы регионов, объясняет Григорий Куксин. «Если весной у нас много возгораний, потому что люди жгут траву, то летом — крупные пожары, потому что часть из них мы просто не стали тушить. Они в итоге могут давать примерно 90% площади», — рассказывает собеседник URA.RU.
На ситуации с пожарами сказываются последствия изменений в законодательстве, которые произошли в 2006 году. Тогда был принят Лесной кодекс, повлиявший на кадровую политику и качество профилактических мероприятий, говорит эколог, эксперт Общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов.
«Было принято решение, что эффективность использования лесов можно повысить, передав их арендаторам, а государство должно выполнять только контрольные функции, распределять бюджетные средства на проведение мероприятий. Остались структуры, которые занимаются тушением пожаров, но их ресурсов стало меньше. Поэтому нужно больше сотрудников на местах. Для своевременного выявления малых очагов пожаров нужны люди. Есть различные методы дистанционного мониторинга, но они пока запаздывают и выявляют возгорание, когда проходит уже достаточно много времени», — отмечает эксперт.
Укомплектованность штата лесопожарных подразделений в разных частях страны неодинакова, в регионах с низкой плотностью населения она ниже, что отражается на статистике возгораний, говорит ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
«Если где-то один начальник караула на 20 населенных пунктов, и возникает одновременно два пожара, за что ему хвататься вперед? В советское время государство следило за укомплектованностью, сейчас с этим сложнее. Допустим, у руководителя пожарной охраны района размещено 50 вакансий, все опубликованы на бирже труда, но что делать, если никто не идет работать на ту зарплату, которую предлагают? В итоге получается нехватка людей при огромных территориях, и это, конечно, сказывается на эффективности борьбы с пожарами», — комментирует эксперт.
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