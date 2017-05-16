Кобзон предложил развивать в Донбассе туризм

23:52 15 мая 2017 0

Госдума выступит с оригинальной инициативой по ДНР Фото: Владимир Андреев

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон хочет создать промышленный музей для развития туризма в Донецкой и Луганской народных республиках. Свое предложение он намерен озвучить на открытии выставки в Госдуме, которая будет посвящена угольной промышленности Донбасса.

По его словам, на территории республик можно создать «постиндустриальный ландшафтно-реакционный заповедник», из которого впоследствии должен вырасти крупный туристический кластер, пишет РБК.