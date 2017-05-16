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16 мая 2017
15:28  16 мая 2017 0

А где же Михалков? Forbes назвал самых успешных кинорежиссеров России

Тимур Бекмамбетов. Интервью. Премьера фильма
История про суперкиллеров с Анджелиной Джоли принесла режиссеру первое местоФото: Александра Игнатюк © URA.RU

Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров, взяв за основу кассовые сборы главных коммерческих фильмов. Список из двадцати имен возглавил Тимур Бекмамбетов.

Аналитики «Форбс» впервые провели такое исследование, сообщает агентство Nation News.

Тимур Бекмамбетов возглавил «двадцатку» с результатом в 430 млн долларов. Фильм «Особо опасен» принес ему победу. Эксперты Forbes заявили, что данная картина собрала в прокате 341,4 млн долларов. Леван Габриадзе занимает вторую строку рейтинга с фильмом «Убрать из друзей». Финансовый результат ленты 64 млн долларов. Федор Бондарчук срежиссировал «Сталинград» и заработал на нем 69 млн долларов, заняв третье место.

В первой десятке засветились Николай Лебедев, Жора Крыжовников, Сарик Андреасян, Дмитрий Дьяченко, Марюс Вайсберг, Андрей Кравчук и Кирилл Кузин.

Семен Гринберг
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