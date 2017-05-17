09:34 17 мая 2017 2

Госпрограмма вооружений будет скорректирована после военной кампании в Сирии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что переоснащение вооруженных сил РФ должно проходить с учетом необходимости обороны российских арктических рубежей и боевого опыта, полученного ранее в ходе сирийской операции.

«Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск. Поэтому в ходе совещаний также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружений», — заявил Путин на совещании с руководством Минобороны и военно-промышленного комплекса в Сочи.

По данным газеты «Ведомости», на финансирование госпрограммы вооружений (ГПВ), которая будет действовать с 2018 по 2025 годы, будет выделено порядка 17 триллионов рублей. Военно-промышленная комиссия приступит к рассмотрению проекта в июле, а в сентябре ожидается утверждение госпрограммы президентом. При этом отмечается, что Минобороны РФ запрашивало на реализацию новой ГПВ порядка 22 триллионов, а Минфин соглашался на 12.

Представители военно-промышленного комплекса отмечают, что за бортом программы остался ряд проектов, от которых решили отказаться. В частности, речь идет о строительстве нового авианосца, эсминца с атомной энергетической установкой, а также стратегического бомбардировщика и истребителя-перехватчика.