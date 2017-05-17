{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
09:34  17 мая 2017 2

Путин переоснащает российскую армию. Новая госпрограмма вооружений обойдется в 17 трлн рублей

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, армия, военные, автоматчики, морпехи
Госпрограмма вооружений будет скорректирована после военной кампании в СирииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что переоснащение вооруженных сил РФ должно проходить с учетом необходимости обороны российских арктических рубежей и боевого опыта, полученного ранее в ходе сирийской операции.

«Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск. Поэтому в ходе совещаний также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружений», — заявил Путин на совещании с руководством Минобороны и военно-промышленного комплекса в Сочи.

По данным газеты «Ведомости», на финансирование госпрограммы вооружений (ГПВ), которая будет действовать с 2018 по 2025 годы, будет выделено порядка 17 триллионов рублей. Военно-промышленная комиссия приступит к рассмотрению проекта в июле, а в сентябре ожидается утверждение госпрограммы президентом. При этом отмечается, что Минобороны РФ запрашивало на реализацию новой ГПВ порядка 22 триллионов, а Минфин соглашался на 12.

Представители военно-промышленного комплекса отмечают, что за бортом программы остался ряд проектов, от которых решили отказаться. В частности, речь идет о строительстве нового авианосца, эсминца с атомной энергетической установкой, а также стратегического бомбардировщика и истребителя-перехватчика.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров