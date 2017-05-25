Эксперты оценили идею ЦБ изменить расчет стоимости ОСАГО

16:30 24 мая 2017 3

От нововведений в ОСАГО выиграют опытные водители Фото: Илья Московец © URA.RU

Инициатива Центробанка об увеличении количества возрастных групп в расчете стоимости ОСАГО приведет к появлению более справедливого тарифа для отдельных категорий опытных водителей, считает заместитель директора независимого актуарного информационно-аналитического центра Евгений Яненко.

По словам Яненко, разделение водителей на восемь возрастных групп вместо сегодняшних четырех позволит перераспределить нагрузку на водителей, но при этом сохранить при перерасчете средний тариф. «Не исключено, что тарифы по рынку могут даже уменьшиться, определяющим станет поведенческий фактор. По ячейке без ограничений наверняка поставят высокий коэффициент», — рассказал Яненко федеральному бизнес-агентству «Экономика сегодня».

Эксперт отмечает, что уравниловка по размерам взносов за ОСАГО, когда опытные водители по большому счету платили за новичков, сменится более гибким и справедливым подходом в формировании стоимости полиса. Он также высказал мнение, что решение ЦБ изменить расчет коэффициента аварийности («бонус-малус» КБМ) пойдет на пользу как страховщикам, так и водителям.

Напомним, что ЦБ предлагает определять его на 1 января каждого года. В настоящее время «бонус-малус» определяется на дату заключения договора. «После вступления изменений в силу мы и можем увидеть выигрыши-проигрыши у отдельных водителей», — предположил Яненко.

Центробанк перераспределит нагрузку на водителей, но при этом сохранит при перерасчете средний тариф ОСАГО. Банк России, как сообщала газета «Коммерсант», намерен разделить водителей на семь возрастных групп вместо сегодняшних четырех. Так, водителям 22-29 лет со стажем вождения от трех до шести лет придется заплатить за полис на 55-80% больше, чем сейчас. В то же время опытные и возрастные водители могут рассчитывать на скидку в 34%.

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