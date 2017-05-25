{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,27
Динамика за 2 недели
Евро 62,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
24 мая 2017
16:30  24 мая 2017 3

Эксперты оценили идею ЦБ изменить расчет стоимости ОСАГО

Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
От нововведений в ОСАГО выиграют опытные водителиФото: Илья Московец © URA.RU

Инициатива Центробанка об увеличении количества возрастных групп в расчете стоимости ОСАГО приведет к появлению более справедливого тарифа для отдельных категорий опытных водителей, считает заместитель директора независимого актуарного информационно-аналитического центра Евгений Яненко.

По словам Яненко, разделение водителей на восемь возрастных групп вместо сегодняшних четырех позволит перераспределить нагрузку на водителей, но при этом сохранить при перерасчете средний тариф. «Не исключено, что тарифы по рынку могут даже уменьшиться, определяющим станет поведенческий фактор. По ячейке без ограничений наверняка поставят высокий коэффициент», — рассказал Яненко федеральному бизнес-агентству «Экономика сегодня».

Эксперт отмечает, что уравниловка по размерам взносов за ОСАГО, когда опытные водители по большому счету платили за новичков, сменится более гибким и справедливым подходом в формировании стоимости полиса. Он также высказал мнение, что решение ЦБ изменить расчет коэффициента аварийности («бонус-малус» КБМ) пойдет на пользу как страховщикам, так и водителям.

Напомним, что ЦБ предлагает определять его на 1 января каждого года. В настоящее время «бонус-малус» определяется на дату заключения договора. «После вступления изменений в силу мы и можем увидеть выигрыши-проигрыши у отдельных водителей», — предположил Яненко.

Центробанк перераспределит нагрузку на водителей, но при этом сохранит при перерасчете средний тариф ОСАГО. Банк России, как сообщала газета «Коммерсант», намерен разделить водителей на семь возрастных групп вместо сегодняшних четырех. Так, водителям 22-29 лет со стажем вождения от трех до шести лет придется заплатить за полис на 55-80% больше, чем сейчас. В то же время опытные и возрастные водители могут рассчитывать на скидку в 34%.

.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров