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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
08:11  26 мая 2017 0

Мединский впервые прокомментировал обыски у режиссера Серебренникова

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Владимир Мединский изначально знал о расследовании хищении в «Седьмой студии»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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В Минкульте знали о расследовании дела о хищении в «Седьмой студии», которые привели к обыскам у режиссера Кирилла Серебренникова, рассказал министр культуры Владимир Мединский.

Мединский в интервью «Газете.Ru» выразил надежду, что следствие проведет непредвзятое расследование по делу о хищении 200 млн рублей из «Седьмой студии». Он также надеется на то, что это дело пройдет «без демонстративной жесткости».

Большой ажиотаж вокруг обысков в квартире и в «Гоголь-центре» у худрука Кирилла Серебренникова Мединский объяснил тем, что «люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание». Именно из-за этого, по словам министра культуры, «традиционные действия силовиков вызвали такой большой эмоциональный отклик». Глава Минкульта при этом подчеркнул, что режиссер находится в статусе свидетеля по этому делу.

«Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения», — подчеркнул министр культуры, передает «Эхо Москвы».

Мединский уточнил, что деньги в течение нескольких лет выделялись на проведение фестиваля «Платформа», но в 2015 году от финансирования этого проекта решено было отказаться. В предыдущие годы бюджетные средства перечислялись на счета «Седьмой студии».

Накануне, 25 мая, следствие попросило арестовать бывших гендиректора Юрия Интина и главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Как сообщала «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда столицы, задержанных доставили в суд. Следствие подозревает их в хищении бюджетных средств на сумму 200 млн рублей. После заседания Интин был отправлен под домашний арест. как писал телеканал 360, Маслякова призналась в хищении 200 млн рублей и готова сотрудничать со следствием.

Нина Калинина
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