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30 мая 2017
13:41  30 мая 2017 0

Навальный требует вызвать в суд Медведева и его зама. «Он же честно здесь скажет»

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Навальный хочет в суде услышать слова Медведева о непричастности к коррупцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокаты Алексея Навального просят суд вызвать на заседание премьера РФ Дмитрия Медведева. Просьбу представитель основателя Фонда борьбы с коррупцией изложил в ходе слушаний по иску Алишера Усманова, в рамках которого Навальный выступает ответчиком. Суд рассматривать это ходатайство отказался.

«Мы считаем, что в суд необходимо вызвать главного свидетеля с нашей стороны — Медведева Дмитрия Анатольевича», — заявил в суде представитель Навального Иван Жданов, его слова приводит RNS.

Адвокат Навального отметил, что Медведев должен сам подтвердить суду, что ни он, ни его семья не замешаны в коррупции. «Он же честно здесь скажет, тогда будет все понятно», — поддержал адвоката сам Навальный, недовольный тем, что ему пришлось встретиться в суде не с представителем власти, а с бизнесменом Алишеров Усмановым, который подал иск о защите чести и достоинства.

Адвокаты миллиардера Усманова возразили против вызова Медведева в суд. «Оставить данное ходатайство без рассмотрения на данной стадии», — постановила судья Мария Васина.

Тогда представители Навального предложили вызвать в суд вице-премьера Игоря Шувалова в качестве свидетеля, но и здесь судья ответила отказом.

Усманов подал иск против Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией из-за опубликованного в начале марта расследования ФБК. В фильме авторы утверждали, что Усманов подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который авторы фильма связали с премьер-министром Дмитрием Медведевым, дом и свыше 4 га земли в Подмосковье. Авторы расследования назвали эти действия «взяткой».

Усманов, в свою очередь, назвал опубликованные сведения клеветой, заявив, что Навальный вводит людей в заблуждение. Он пояснил, что с фондом был произведен обмен участками, в результате чего бизнесмен смог расширить собственный участок.

Позже Усманов опубликовал обращение к Алексею Навальному, в котором назвал его лжецом. Оппозиционер, в свою очередь, выдвинул новые обвинения в адрес бизнесмена, в том числе уклонение от уплаты налогов, взяточничество и преступные схемы при покупке горно-обогатительных комбинатов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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