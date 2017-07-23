На немецком корабле солдат СС времен Второй мировой войны нашли золото. Ящик с кладом у берегов Исландии обнаружили британские кладоискатели.
Члены британской компании Advanced Marine Services обнаружили четыре тонны золота на корабле SS Minden. Предполагается, что нацисты взяли их из южноамериканских банков. За клад английские подводники могут выручить до ста млн долларов.
К правительству Исландии уже обратилась морская служба. Она просит сделать отверстие в корабле, чтобы вынуть ящик и вывезти золото в Британию. До этого береговая охрана Исландии обвиняла членов группы в том, что они ищут обломки корабля, не получив разрешения от властей.
По данным РИА «Новости», корабль плыл из Бразилии в Германию и затонул в 190 километрах от берегов Исландии в сентябре 1939 года. Когда его заметил флот Британии, капитан затопил судно по приказу Адольфа Гитлера.