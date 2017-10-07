Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Текст праздничной телеграммы опубликован на официальном сайте белорусского лидера.
Лукашенко в поздравлении подчеркивает, что Белоруссия высоко ценит вклад Путина в развитие белорусско-российских отношений. «Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем», — говорится в сообщении.
Российскому лидеру Владимиру Путину сегодня, 7 октября, исполняется 65 лет. С юбилеем президента уже поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.