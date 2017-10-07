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07 октября 2017
13:19  07 октября 2017 1

Лукашенко поздравил Путина с 65-летием

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Лукашенко отметил, что республика высоко ценит вклад Путина в развитие белорусско-российских отношенийФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Текст праздничной телеграммы опубликован на официальном сайте белорусского лидера.

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Лукашенко в поздравлении подчеркивает, что Белоруссия высоко ценит вклад Путина в развитие белорусско-российских отношений. «Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем», — говорится в сообщении.

Российскому лидеру Владимиру Путину сегодня, 7 октября, исполняется 65 лет. С юбилеем президента уже поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Валерия Романова
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