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07 октября 2017
12:31  07 октября 2017 9

Кадыров поздравил Путина с юбилеем словами о «могущественной империи»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров посвятил Путину пост в "Инстаграме"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием. Сообщение с поздравлением он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Став Президентом РФ, Владимир Путин вернул обществу чувство любви и уважения к своей Родине, чувство веры в неё, уверенности в своих силах… Сегодня наш президент ведёт борьбу с терроризмом на дальних подступах, чтобы руки иблисов и шайтанов не дотянулись до России. Запад и США не оставляют попыток подорвать экономику, военную мощь, политическую стабильность России! Наш национальный лидер Владимир Путин даёт ясно понять, что этим мечтам проклятых друзей не суждено никогда сбыться!» — написал Кадыров.

В субботу, 7 октября, Путину исполнилось 65 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в этот день главу государства ждут «целая вереница телефонных разговоров» и совещание с членами Совета безопасности России.

Сергей Демин
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