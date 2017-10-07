Кадыров поздравил Путина с юбилеем словами о «могущественной империи»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием. Сообщение с поздравлением он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Став Президентом РФ, Владимир Путин вернул обществу чувство любви и уважения к своей Родине, чувство веры в неё, уверенности в своих силах… Сегодня наш президент ведёт борьбу с терроризмом на дальних подступах, чтобы руки иблисов и шайтанов не дотянулись до России. Запад и США не оставляют попыток подорвать экономику, военную мощь, политическую стабильность России! Наш национальный лидер Владимир Путин даёт ясно понять, что этим мечтам проклятых друзей не суждено никогда сбыться!» — написал Кадыров.
В субботу, 7 октября, Путину исполнилось 65 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в этот день главу государства ждут «целая вереница телефонных разговоров» и совещание с членами Совета безопасности России.